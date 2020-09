I candidati alle elezioni regionali di Fratelli d’Italia in tour

La Spezia - Domani mattina ultimo appuntamento pubblico per Sauro Manucci e Cosanza Bianchini, candidati alle elezioni regionali di Fratelli d’Italia. Nel gazebo che sarà allestito in Piazza Matteotti a Sarzana incontreranno i cittadini e raccoglieranno le firme per mandare a casa il governo Partito Democratico-Cinquestelle. "Prosegue invece in città a Spezia il blocco dei gazebo che abbiamo deciso a causa dell’emergenza Covid19. I cittadini che voranno informazioni circa le elezioni potranno rivolgersi direttamente al nostro comitato elettorale in Corso Cavour, 5".