Haters, solidarietà e partiti politici. Botta e risposta tra Saccone e Ghiglione

La Spezia - "Esprimo solidarietà alla segretaria della Cgil spezzina ma colgo l'occasione per ricordarle che non ho letto una sola riga di solidarietà quando sono stata insultata e minacciata di morte, da esponenti del suo partito, solo perché appoggiavo Pierluigi Peracchini. Diamo l'esempio volentieri ma concediamo agli altri il rispetto che pretendiamo". Patrizia Saccone, attuale consigliere comunale di maggioranza ed ex assessore della giunta Federici, esprime così la sua vicinanza a Lara Ghiglione, segretaria provinciale della Cgil, che nei giorni scorsi ha denunciato gli attacchi social subiti per aver espresso la sua contrarietà alla Manovra del governo Conte (leggi qui). Saccone dunque si schiera contro gli haters, ma ricorda di esserne stata vittima e di non aver ricevuto nessun segnale di solidarietà.



"Io non ne so assolutamente niente, ovviamente le avrei manifestato la mia solidarietà. Ma la cosa più assurda è che io non ho tessere di partito da almeno 6 anni e l'ultima che ho avuto è quella di Possibile e non credo che sia stata minacciata da uno di loro. Quindi sta dicendo una sciocchezza", puntualizza Ghiglione in risposta alle parole della consigliera.