Guerri-Caratozzolo e gruppo misto, il caso è chiuso

La Spezia - Quattro giorni fa un’apposita commissione comunale aveva dato il la alla risoluzione di una problematica ormai storica in seno al consiglio comunale: quella relativa alla funzione di capogruppo della lista che fino alla separazione, vedeva insieme Giulio Guerri, presidente del consiglio comunale, e Massimo Caratozzolo, uomo ormai da tempo fra le fila dell’opposizione ma ancora seduto dalla parte degli scranni normalmente occupati dai colleghi di maggioranza. Non è un elemento di secondo piano perché il capogruppo è colui che dà la linea politica all’insieme che rappresenta. Ebbene la modifica del comma 1 e dei successivi dell'articolo 70 presentata in quella commissione dai capigruppo di maggioranza Fabio Cenerini, Umberto Costantini, Andrea Biagi, Lorella Cozzani, Patrizia Saccone e Sauro Manucci e dalla capogruppo del Movimento cinque stelle Donatella Del Turco, prevede una proposta di risoluzione: in quel documento c’è scritto che non sarà più ammessa la presenza nello stesso gruppo di consiglieri di opposto schieramento (maggioranza/minoranza) e che in caso di pareggio nell'elezione del capogruppo debba prevalere il candidato sindaco o il più votato. La revoca del capogruppo può essere fatta con la maggioranza del gruppo o, in caso di parità, viene disconosciuto e le funzioni vanno ancora una volta al candidato sindaco o a colui che ha ottenuto più preferenze. Cosa cambia? Cambia che se la delibera viene approvata dal consiglio, Guerri potrà ritornare a essere capogruppo e dettare la linea politica e se Caratozzolo non ritornerà a pronunciarsi parte della maggioranza dovrà lasciare il gruppo e confluire nel misto. Ma il discorso non finisce qui perché anche a riguardo del gruppo misto si era posto un problema negli ultimi mesi, generato dall'abbandono del gruppo Pd da parte di Federica Pecunia e l'ingresso nel misto, costituito in quel momento dalla sola Patrizia Saccone. Chi va in commissione? Anche in questo caso la commissione ha proposto una modifica prevedendo la creazione del gruppo misto di maggioranza e del gruppo misto di minoranza.



La minoranza chiede la sospensione e studia la strategia da adottare. Marco Raffaelli chiede alla maggioranza di ritornare in commissione per rivedere la pratica alla luce di una serie di riflessioni ma Cenerini prende la parola per dire di no: “Non si fa così. Ci sono state tante occasioni, il percorso è stato fatto e potevate dire la vostra nelle sedi opportune”. Massimo Cartozzolo sentenzia: “Questa manfrina è andata avanti nove mesi ed è diventata una situazione insostenibile. Ma è una situazione politica, non sono reazioni momentanee che si possono ricomporre. Ho detto cose precise che chi doveva raccoglierla non lo ha fatto. Questa è una forzatura di carattere amministrativo: io ho preso meno voti di Guerri ma noi avevamo detto delle cose in campagna elettorale che abbiamo portato avanti fino ad un certo punto. Cosa me ne faccio di un gruppo col nome di Giulio Guerri? Semmai è Giulio Guerri ad un certo punto ha deciso di votare diversamente da me. Abbiamo rotto le scatole, siamo stati insultati entrambi e me li sono presi anche io gli insulti. Poi ad un certo punto: ho detto stacchiamo la spina. L’apparentamento mi ha portato qui ma non ho meno diritti di un consigliere che ha preso 400 voti. Si vede che Guerri è d’accordo con i migli blu, le piazze sospese, lo slargo ad Escrivà. Vuoi dire ai tuoi perché hai cambiato linea? Io la faccia ce l’ho messa, lei quando lo fa nei confronti di chi l’ha sostenuta? Il chiarimento ancora oggi non c'è stato. Lei, domani faccia tutto quello che deve ma lo faccia bene perché ci sono alcuni punti del regolamento...”

Archiviata la discussione, il consiglio comunale vota favorevolmente l’emendamento presentato da Lorenzo Forcieri sulla libertà di voto dei consiglieri. La delibera alla fine passa coi voti della maggioranza e del Movimento Cinque stelle. E sancisce la chiusura del caso, sulla linea della commissione.