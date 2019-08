Guerra nel centrodestra, Cenerini: "Gagliardi oltre la decenza"

La Spezia - Fabio Cenerini, capogruppo in consiglio comunale della Lista Toti – Forza Italia, mette a segno via social un altro vibrante intervento che tocca nel vivo la mossa politica che il presidente Giovanni Toti sta tenacemente mettendo in atto in questi giorni, ovvero la creazione di un nuovo soggetto – 'Cambiamo' – di centrodestra esterno a Forza Italia e pronto a legarsi saldamente con Lega e Fratelli d'Italia. Una prospettiva benedetta e sposata da tanti ormai ex forzisti, soprattutto in Liguria, cioè dove il totismo ha sradicato il centrosinistra con una decisione e una costanza impressionanti. Tuttavia, c'è chi dice no, come cantava Vasco, e uno di questi è proprio Cenerini. Non uno qualsiasi, visto il ruolo di timoniere del gruppo a Palazzo civico. Oggi il vulcanico esponente del centrodestra, sempre rimandato agli esami di automorso della lingua, mette nel mirino Manuela Gagliardi, deputata spezzina e assessore nel capoluogo, nonché ex vice del sindaco Peracchini, la quale nelle scorse ore ha lasciato Forza Italia (QUI) per aderire convintamente a 'Cambiamo'.



“Cara Manuela capisco la tua inesperienza, ma la politica non si fa così, dici di aver fatto la tua scelta, che non è una scelta perché sei stata nominata da Toti per il solo fatto che facevi parte del suo cerchio magico, quindi vai per la tua strada, parla di 'Cambiamo' e guarda al futuro, senza tirar palate di merda su Forza Italia. Visto che cerchi la rissa vuoi che racconti com’è iniziata la tua fulminante carriera politica? Racconterò come sei arrivata dove sei immeritatamente. Nel 2017, prima delle amministrative, con la Lista Toti-Forza Italia-Fratelli d’Italia in corso di formazione ricevo la telefonata di Paolo Gregori. Mi dice che Giampedrone e Toti avrebbero il piacere a un mio abbinamento con Manuela. E mi spiega che tutti gli uomini della lista devono fare abbinamento con lei. Incredibile! Gli chiedo se non siano impazziti. Se in media ogni uomo in lista le porta 20/30 preferenze ne prende 500/600 senza fare niente. Io gli rispondo che non mi interessa abbinarmi con una sconosciuta che varrà al massimo trenta preferenze, ma valutato il buon rapporto che c’è fra Toti e Altero Matteoli, mio riferimento politico, sento quest'ultimo, che mi chiede se li ho mandati a quel paese, e io confermo. Però tolto me, Sauro Manucci e forse Giacomo Peserico, tutti gli altri sono stati obbligati a fare l’abbinamento, con tanto di materiale personalizzato fornito dagli arancioni, con nome del candidato uomo più quello della Gagliardi. Questo è valso circa 340 preferenze e l’ulteriore nomina in giunta e a vice sindaco. Per non parlare della festa per promuovere la Gagliardi fatta a pochi giorni dal voto a Porto Mirabello con sponsor Toti e Giampedrone. Aggiungiamo dell’altro assessore arancione (Piaggi, ndr) che a fronte della bocciatura (83 preferenze) ha avuto la nomina dal sindaco Pierluigi Peracchini scavalcando uno come Giacomo Peserico che di preferenze ne aveva prese più del triplo, 260, con due consiliature alle spalle, competente, che sarebbe stato un ottimo assessore, ma se hai esperienza e non sei vicino al cerchio magico sei un appestato”.



Finita qui? No, Cenerini ha ancora sassolini che sembrano più massi ciclopici. “Nei mesi da assessore e vice sindaco non è che Manuela si sia particolarmente distinta, ma malgrado l’inesperienza viene candidata nel collegio uninominale della Camera. Ebbene io che non sono la base (elettori o iscritti), ma un addetto ai lavori con un incarico istituzionale, non sono stato informato di niente, non mi ha chiesto un parere nessuno e non ho partecipato a nessuna scelta. Veniamo ai fatti: ci sono state tre riunioni, se ben ricordo, per prendere per il culo i partecipanti. La prima a Porto Lotti, per soli addetti ai lavori: presidente della provincia, sindaci, assessori e consiglieri comunali. Giampedrone dice che il candidato uscirà da questo gruppo. Fra noi ce la ridevamo sapendo tutti che il candidato sarebbe stato lui, che però vuole giocare sul sicuro, vuole il collegio del Tigullio. Ma Roberto Bagnasco, fortissimo nella zona, ha un rapporto diretto col presidente Berlusconi, quindi ciaone Tigullio. Poi Berlusconi fa fuori i candidati di Toti - Ilaria Cavo e il nipote di Claudio Scajola - e Giampedrone, senza Tigullio, aveva già fatto un passo indietro. Seconda riunione, questa allargata a incaricati vari e qualche militante. Non si decide nulla, ma sempre Giacomo comunica che se Berlusconi, non avrebbe accettato una mediazione, Toti sarebbe potuto uscire da Forza Italia addirittura prima delle elezioni politiche. Terza riunione, Giampedrone e Toti assenti, gestiscono la Gagliardi e Patrizia Saccone ringraziando per l’opportunità che abbiamo dato loro. Ma di cosa mi ringraziano? A me non ha chiesto niente nessuno, che sia l’unico non informato? No, nessuno ne sapeva niente, tranne Toti e Giampedrone. La Gagliardi ci viene pure a prendere in giro!”.



“Quindi cara Manuela – conclude Cenerini - quale è stato il percorso condiviso e partecipato nelle tue candidature? Sei passata da sconosciuto avvocato di provincia a parlamentare in meno di un anno! Ovviamente non lo dico in tono offensivo, ma io che conosco mezza provincia non avevo mai sentito parlare di te nemmeno come avvocato, poi mi hanno detto che anni fa tenevi aperto un point di Luigi Morgillo, unica tua esperienza politica. Ebbene qualcuno riesce a spiegarmi cosa c’è di partecipato dalla base, di condiviso, per essere chiari di democratico, come scelta popolare nella carriera di Manuela? Lei pochi giorni fa in compenso sosteneva che in Forza Italia non c’è meritocrazia! Ma da una che ha fatto carriera così, almeno il buon senso di tacere! Siamo oltre la decenza!”. Vetriolo puro quello messo sul tavolo dal capogruppo il quale tuttavia riferisce, sempre su Facebook, di aver avuto una cordiale telefonata con Giampedrone: “Lui e Toti sono amici e comunque politici della mia area anche se non condivido le loro scelte”. In ogni caso clima incandescente e lapilli che potrebbero ben causare qualche rogo a Palazzo civico.