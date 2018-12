Grondacci: "Il problema non è Guerri ma una visione feudale del rapporto tra chi governa e l'opposizione"

La Spezia - "Un'informazione al sindaco della Spezia che ogni cinque minuti ricorda lo stipendio del presidente del consiglio comunale come fosse un'elargizione dovuta alla coerenza con la maggioranza e quindi alla sua persona: gli ricordo che lo stipendio del presidente del consiglio comunale è un automatismo di legge comma 3 articolo 5 Decreto Ministeriale 119/2000". Anche il giurista ambientale Marco Grondacci entra nel dibattito interno alla maggioranza e alle posizioni che sembrano ormai distanti fra il sindaco Peracchini e gli apparentati Guerri e Caratozzolo: "Diciamo la verità: il vero problema non è lo stipendio del presidente del consiglio comunale ma che in questa amministrazione comunale spezzina (ma il discorso si potrebbe allargare) c'è una visione feudale del rapporto tra chi governa e l'opposizione nell'ambito del consiglio comunale per cui anche una figura di garanzia come il presidente deve essere allineata all'esecutivo".



Ancora Grondacci che di regolamenti ne ha fatto un'esistenza e sulla propria pagina Facebook aggiunta: "Che poi se la vogliamo dire fino in fondo, come sostengo da anni, il presidente di una assemblea elettiva sarebbe necessario fosse indicato dalla opposizione soprattutto dopo la riforma del Comune che ha aumentato a dismisura il potere dell'esecutivo (sindaco e giunta da lui nominata) e ha ridotto a un ruolo comprimario il consiglio comunale. Ma qui la mettiamo sul complicato vista la cultura istituzionale di chi governa la città e di chi l'ha governata prima: della serie prendiamoci tutto che magari tra un po si torna all'opposizione".