Graziano: "Forse Baldino non ha capito che si deve dimettere"

La Spezia - Dopo le ultime dichiarazioni del consigliere Baldino successive al documento pubblico in cui 49 candidati delle liste Guerri hanno chiesto le sue dimissioni, interviene a nome degli stessi candidati il dottor Pasquale Graziano, che stigmatizza il comportamento di Baldino e ribadisce la richiesta di sue immediate dimissioni. "Le liste di Giulio Guerri si sono già chiaramente e democraticamente espresse con il comunicato stampa del 25/3/19, sottoscritto da 49 candidati delle due Liste, ribadendo la volontà di rimanere in maggioranza, con Giulio Guerri fondatore e punto di riferimento del nostro Gruppo, chiedendoti le dimissioni dal Gruppo consiliare. Dalle tue successive dichiarazioni vediamo che hai del tutto ignorato questo nostro pronunciamento. E' assurdo che tu ora evochi una consultazione quando questa c'è già stata ed ha prodotto una decisione chiara e netta rispetto alla quale tu hai il solo dovere di trarne le dovute conseguenze. Ti ricordiamo che le tue ultime iniziative tu le hai prese in modo personale e non concordato, e che già in data 20 marzo 2019 ti eri impegnato con noi a dare da subito le dimissioni dal Gruppo consiliare, viste le tue posizioni che non rappresentano assolutamente quelle che le liste Guerri hanno oggi chiaramente confermato".