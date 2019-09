Grandi manovre in consiglio comunale: Frascatore verso i totiani? E Caratozzolo?

La Spezia - Mentre il consiglio comunale spezzino attende di riprendere i lavori dopo la pausa agostana nei corridoi di Palazzo civico rimbalzano le voci di possibili prossimi cambi di casacca, che coinvolgono sia la maggioranza che l'opposizione.

Se da una parte si attende da tempo la fine della querelle che ha visto la contrapposizione del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri e dell'ormai ex collega Massimo Caratozzolo per il posizionamento del gruppo "Per la nostra città con Giulio Guerri", con sviluppi che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane, dall'altra si potrebbe assistere all'addio di Marco Frascatore al gruppo "Spezia vince con Peracchini sindaco" e al suo ingresso nel neo nato "Giovanni Toti La Spezia".



Caratozzolo, visto anche il parere del ministero dell'Interno - che ha congelato qualunque possibilità di trasferimento del gruppo all'opposizione specificando la necessità di un'unanimità che Guerri non concederà mai -, per collocarsi all'opposizione in maniera ufficiale e porre fine al paradosso dei voti ribelli rispetto a quelli della maggioranza, potrebbe andare come detto altre volte verso il gruppo misto, ma nelle ultime ore, stando alle indiscrezioni raccolte da radio consiglio, si sarebbe scaldata la pista che lo potrebbe condurre all'interno del gruppo "Spezia bella forte unita" insieme al consigliere Luca Liguori. Il condizionale è d'obbligo: al momento sembra essere ancora tutto nel campo delle ipotesi.



Sono altre le motivazioni che potrebbero invece spingere Frascatore al cambio di posto. Il nuovo gruppo dei totiani, che si sono sganciati dagli ex colleghi di Forza Italia dopo la nascita di Cambiamo!, nuovo soggetto politico guidato dal governatore ligure, al momento risulta composto da Andrea Biagi ed Enzo Ceragioli. Due elementi, a differenza dei tre degli azzurri. Per portare verso un equilibrio nei rapporti di forza interni alla maggioranza Frascatore potrebbe dunque abbandonare il gruppo che è diretto riferimento del sindaco per abbracciare le posizioni dei totiani: due formazioni che sino a oggi hanno vissuto in perfetta condivisione ogni scelta e ogni voto. Rimarrebbe invece a presidio del gruppo "Spezia vince con Peracchini sindaco" il consigliere Luigi De Luca.

Frascatore, interpellato da CDS, calma le acque: "Al momento non è stata presa nessuna decisione. Sono stato eletto nella lista "Spezia vince con Peracchini sindaco" e ne sono ancora un componente. Nel giorno in cui dovessero esserci cambiamenti saranno comunicati ufficialmente. Ciò non toglie che ho stima e rispetto del presidente Toti e di tutto il gruppo, anche quello locale. Così come per tutti i colleghi della maggioranza".