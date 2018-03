Governo Lega-Cinque stelle, uno spezzino su tre dice sì

Mille cittadini hanno votato il nostro sondaggio post-elettorale. Un altro 30% è del partito di chi vorrebbe tornare alle urne, ma sono tanti anche quelli che vorrebbero un'apertura di credito 'dem' nei confronti di Di Maio.

La Spezia - Dall'attesa direzione nazionale del Partito Democratico non ci si possono attendere le decisioni definitive su quella che sarà la linea da adottare nella delicata fase delle consultazione anche se qualcosa di significato emerge dal pomeriggio romano. Una sfilza di interventi subito dopo l'apertura dell'assemblea, con la lettura della dimissioni del segretario Matteo Renzi, non presente, e l'introduzione del vice-segretario Maurizio Martina, che guiderà questa fase transitoria fino al congresso. Se ci saranno delle soluzioni, non arriveranno a breve, mentre il dibattito nel paese riguarda soprattutto la possibile governabilità del Paese, legata ad alleanze fra forze politiche assai diverse fra di loro.



Immediatamente dopo i risultati del voto, avevamo interrogato gli spezzini su che finale preferirebbero: tornare alle urne o no? E se secondo voi è giusto perseguire fino all'ultima la possibilità di costruire un governo chi vedreste meglio alleati? A primeggiare, fra gli oltre mille voti arrivati, è l'opzione Lega + M5S (34%), che metterebbe insieme le due forze vincitrici della tornata elettorale d'inizio marzo: una possibilità comunque da non escludere. Il 29% invece preferirebbe tornare invece a votare per ottenere un risultato più chiaro. Lega, FI, FdI insieme ai pentastellati convince il 7% mentre non arriva al 6% la compagine di chi contempla l'opzione "larghe intese" con Lega, FI, FdI, Pd, Leu, tutte insieme appassionatamente. A sinistra si esprimono invece così: M5S + Pd + Leu convince il 14,2% dei votanti del nostro sondaggio mentre il 10% vedrebbe di buon occhio l'appoggio dei 'dem' a Di Maio.