Gli spezzini di Articolo 1 incontrano il 'loro' ministro: "Impegno per ospedale"

La Spezia - Una delegazione spezzina di Articolo 1 composta da Luca Gazzano e Paolo Putrino ha incontrato nei giorni scorsi a Roma la segreteria del ministro della sanità Roberto Speranza, esponente anch'egli di Art.1. "Abbiamo consegnato alla segreteria del Ministro il nostro recente Documento sulla sanità spezzina - si legge nella nota di Art.1 La Spezia - e abbiamo chiesto in particolare un impegno sul tema del nuovo ospedale, viste le recenti scelte regionali che lo hanno fatto saltare con un colpo grave alle prospettive del servizio pubblico nella nostra provincia, e anche a sostegno di una soluzione certa anche per affrontare le gravi carenze di personale sanitario e le situazioni del personale precario Oss e ausiliario ( che finalmente sembra trovare soluzione con la possibilità di fare la società in House inserita nell'emendamento votato in modo unanime in regione ). Su questi temi abbiamo chiesto un incontro con il ministro in Liguria e a Spezia per il prossimo gennaio. Ci è così stato assicurato l'impegno e la verifica della disponibilità a fare l'incontro anche come occasione per approfondire i temi proposti e per cercare insieme, per quanto dipende dalle competenze nazionali , adeguate soluzioni positive. Per questo abbiamo infine apprezzato le scelte già in corso da parte del ministero e del Governo che vedono, dopo anni di tagli, un impegno serio per ridare fiato alla sanità pubblica".