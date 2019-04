Giovani Democratici, Pedrazzi segretario e Cecchini presidente

La Spezia - Domenica 31 marzo si è tenuto il Congresso Provinciale dei Giovani Democratici per il rinnovo degli organismi dirigenti: sono stati eletti Daniele Pedrazzi come Segretario, Irene Cecchini Presidente dell’Assemblea e la Direzione Provinciale. Dopo la relazione del Segretario uscente Gianmarco Franchi, vi sono stati numerosi interventi nei quali sono stati affrontati molti temi che hanno delineato l’agenda politica della giovanile: l’istruzione e l’ambiente hanno caratterizzato la maggior parte degli interventi, con particolare riferimento all’Area Enel e al Parco Regionale Montemarcello Magra, oltre ad aver discusso su disoccupazione giovanile, cultura alla legalità, formazione politica ed Europa; non è mancato anche un passaggio sul Congresso Mondiale delle famiglie tenutosi a Verona che registrato l’unanime contrarietà a tale iniziativa ed ai suoi contenuti. Su questi temi si è formato l’impegno presente e futuro della Federazione Provinciale dei Giovani Democratici a discuterne ed elaborare contenuti politici. Da parte del nuovo gruppo dirigente vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi tre anni da Gianmarco Franchi come Segretario.