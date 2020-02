Giorno del Ricordo, a Genova le celebrazioni

La Spezia - Il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri, su invito del Presidente Alessandro Piana, ha partecipato alla seduta solenne del Consiglio Regionale in onore del "Giorno del Ricordo", svoltasi a Genova presso il complesso monumentale Sant'Ignazio, sede dell'Archivio di Stato.

La cerimonia, alla quale è intervenuto come oratore ufficiale lo scrittore Piero Tarticchio, figura di spicco della comunità italiana esule e presidente del Centro di Cultura Giuliano-Dalmata, si è conclusa con la consegna dei diplomi d'onore agli studenti che sono risultati vincitori del concorso regionale "Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli".

Tra questi numerosi spezzini: Andrea Pini del Liceo "Cardarelli", accompagnato dalla professoressa Marta Agnolucci e Giulia Genova, Martina Ginesi, Adele Leboffe, Milena Marsich, Lara Rosetta del Liceo Classico "Costa", accompagnate dal professor Paolo Galantini.

Il Consiglio Comunale della Spezia celebrerà come ogni anno la ricorrenza del Giorno del Ricordo con una propria seduta straordinaria, in programma lunedì 10 febbraio alle ore 10.30 in Sala Dante.