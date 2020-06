Giornata donatore, Senarega (Lega): "In Liguria fabbisogno elevato"

La Spezia - “Oggi si celebra anche in Liguria la Giornata mondiale del donatore di sangue. Un gesto di solidarietà e generosità verso tutti. La donazione non compromette la salute e può concorrere a salvare una vita. Il fabbisogno di sangue nella nostra regione è elevato”.

Lo ha dichiarato stamane il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).



“La disponibilità di sangue - ha aggiunto Senarega - è un patrimonio collettivo dal quale ognuno può attingere nei momenti di necessità. Pertanto, invito tutti a mettere in atto questo gesto di fondamentale valore sociale. L’invito, ancora una volta, è alla donazione consapevole e regolare nel tempo, quindi non emotiva. Ricordo che il sangue si può tranquillamente ritenere a tutti gli effetti un farmaco salvavita, che non può essere sintetizzato in laboratorio. Da questo deriva l’importanza di donare. Le associazioni Avis e Fidas, i centri trasfusionali negli ospedali e i volontari sul territorio svolgono un proficuo lavoro e hanno un ruolo importante per la Liguria”.