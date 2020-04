Giorgi replica ai consiglieri Baldino e Nobili: "Nessun comune medio-grande ha stilato graduatorie"

La Spezia - "Ci sono momenti in cui si farebbe più bella figura a stare in silenzio e non sfruttare una situazione di emergenza per fare sterile propaganda. Ma sicuramente per qualcuno anche questa tragica emergenza è utile solo per fare campagna elettorale giocando sui problemi delle persone, non per risolverli, ma per farne trampolino polemico". Giulia Giorgi, assessore al Comune della Spezia, replica ai consiglieri Baldino e Nobili sulle modalità di elargizione dei "buoni spesa": "Posso capire gli attacchi alla mia persona, il gioco politico è anche questo (anche se in questo momento di giocare non ha voglia nessuno), ma almeno i consiglieri Baldino e Nobili abbiano rispetto verso gli oltre quaranta dipendenti dei servizi sociali che hanno lavorato senza sosta, in questi giorni, per garantire che gli aiuti arrivino concretamente ai cittadini. Oltre 2.500 domande, di queste ben 1.324 hanno avuto esito positivo. Un impegno che è chiaro a tanti esponenti politici dei vari partiti, anche del vostro, hanno chiesto informazioni, espresso collaborazione ed anche consigli. Forse perché hanno compreso che in un momento difficile, soprattutto su questi temi, sbandierare l’arma della polemica a tutti i costi per cercare dei consensi è il peggior atteggiamento che si possa avere".



E ancora: "Creare dubbi, ipotesi fantasiose e persino sospetti sull’operato di uffici pubblici e delle persone che li gestiscono e ci lavorano è un qualcosa persino difficile da commentare. Ovviamente poi è chiaro che chi parla non è neppure a conoscenza dei provvedimenti che il proprio partito, che governa questo Paese, ha emanato. È stato il Governo a chiederci di attuare modalità rapide per garantire nel più breve tempo possibile l’erogazione dei "buoni spesa". Nessun comune medio-grande ha stilato graduatorie, se lo avessimo fatto avremo allungato i tempi burocratici, lasciando i cittadini senza sostentamenti. Cari Baldino e Nobili i Comuni non hanno avuto solo il compito di “controllare”, come sminuite voi, ma abbiamo dovuto organizzare da zero una gestione della distribuzione di questi fondi, continuando a garantire tutte le situazioni di aiuto ordinario. In molti casi situazioni che hanno richiesto nuovi interventi e che si sono estese per numero e gravità".



Conclude l'assessore: "L’obiettivo era ed è quello di dare aiuti, e di farlo ora. Di agire e non di lasciare persone in difficoltà magari senza cibo. Ci siamo così dati criteri seri, delle regole, su cui basarci per accogliere le domande. Linee che ogni cittadino ha conosciuto e sottoscritto nel momento in cui ha preso atto della possibilità di accedere a questo programma. La priorità è di aiutare a tutti coloro che non hanno già avuto un altro sostegno pubblico come Naspi, Rdc, rei, ecc., cioè dare supporto a chi in questo momento non aveva altra forma di sostegno. Prima di Pasqua molti cittadini avevano già in mano la card contente l’importo dei buoni spesa. Ed hanno potuto avere un aiuto concreto: ad oggi abbiamo garantito sostegno diretto tutti coloro che non avevano nessun tipo di aiuto. Adesso, con i soldi che sono rimasti, aiuteremo anche tutto coloro che erano stati messi momentaneamente in "attesa", proprio perché avevano altri aiuti pubblici (come prevede la direttiva del Governo) e pur avendo necessità non erano in condizioni di grave emergenza. Non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, ma quello che facciamo non è sbandierato per avere consensi, è solo il nostro dovere di pubblici amministratori. E tutto quello che faccio in prima persona non è per fantomatiche campagne elettorali, ma perché un politico non è una figura che sta a guardare, il politico scende in campo per i bisogni dei suoi cittadini ed è al fianco di chi lavora tutti i giorni per aiutare. E io sono fiera del lavoro del mio assessorato, che sa rispondere e anche accogliere le lamentele dei cittadini, sempre e comunque con concretezza".