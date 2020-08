Giorgi racconta a Salvini 'Palla alle donne contro ogni violenza'

La Spezia - "L’occasione della visita di Matteo Salvini alla Spezia è stata utile anche per parlare, in chiave di lancio nazionale, del progetto “Palla alle Donne Contro Ogni Violenza”, che ho sviluppato da Assessore in Comune alla Spezia e che nasce dalla collaborazione tra lo Spezia Calcio Femminile, l'Assessorato alle Pari Opportunità e l'Assessorato allo Sport del Comune della Spezia". Lo segnala l'assessore Giulia Giorgi, candidata alle regionali.



"Si tratta di un programma per informare e sensibilizzare sul tema della non violenza - prosegue la giovane esponente della Lega -, attraverso incontri periodici nelle scuole grazie al coraggio delle testimonianze di donne che hanno vinto la loro battaglia contro la violenza. Vettori di questa campagna sono le ragazze delle squadre di calcio femminile che non rivestono solo il ruolo di semplici testimonial, ma che da donne riescono a far comprendere tante difficoltà che ogni ragazza, ed ogni donna, deve affrontare nella propria vita.

Alla Spezia l’esperienza come Assessore alle Pari Opportunità è importante e mi ha formato come amministratore, persone e come donna. È un progetto condiviso che sarà fondamentale per ricominciare a portare la cultura della non violenza all’interno delle scuole. La rete di esperti e associazioni formati che da anni si articola sul nostro territorio sarà alla base degli incontri".