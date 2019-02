Giampedrone conferma: "Alle Regionali con la lista del presidente Toti"

L'assessore regionale commenta l'esito del voto in Sardegna: "Il centrodestra ampio porta sempre ottimi risultati". Gagliardi: "Cenerini, vicenda incresciosa. M5S in caduta libera".

La Spezia - "Le parole di Cenerini sono opinioni personali che vanno consegnate alla valutazione per quello che sono. Di sicuro sono quanto mai distanti dai valori e dalla storia di Forza Italia e del presidente Toti". Lo ha dichiarato ieri pomeriggio ai taccuini di Città della Spezia/ l'assessore regionale e leader politico dei moderati spezzini, Giacomo Giampedrone, a margine della conferenza stampa di presentazione dei progetti esecutivi per la messa in sicurezza della strada della Ripa. Poco prima dell'incontro, in partenza per Roma, era presente al Palazzo del governo anche l'onorevole Manuela Gagliardi, che sul polverone che ha visto protagonista Fabio Cenerini ha commentato: "Si tratta di una vicenda incresciosa a 360 gradi. Non dimentichiamo che Cenerini ha ricevuto minacce di morte. Ma per quanto si possa trattare di un'uscita più o meno felice, resta una sua opinione, espressa a titolo personale".



Un battuta anche sull'esito delle elezioni regionali in Sardegna, dove il candidato del centrodestra Christian Solinas ha staccato il biglietto per la presidenza della Regione, lasciandosi alle spalle il centrosinistra e relegando intorno al 10 per cento il Movimento cinque stelle.

"Il centrodestra unito vince. Questo - ha proseguito Gagliardi - è l'unico dato confermato in tutte le tornare elettorali, dalle politiche di un anno fa, quando la coalizione vinse senza però raggiungere i numeri che avrebbero portato al governo, in poi. Se questo risultato influirà sulla tenuta del governo? Assistiamo a un quotidiano cambiamento degli equilibri, ma credo che il traguardo minimo del governo siano europee di maggio. Sino ad allora non accadrà nulla e lì si farà un check di quello che sarà il verdetto delle urne. In questo momento il Movimento cinque stelle appare in caduta libera...".

Della stessa opinione il collega Giampedrone: "Il centrodestra ampio porta sempre a ottimi risultati e spingendosi a effettuare una valutazione sul voto sardo è importante sottolineare di come si sia trattato di una affermazione di tutta la coalizione con una affermazione più netta rispetto a quello che sembrava all'inizio. Come per la Liguria, la squadra si è dimostrata più forte dei singoli che la compongono. E lo stesso è avvenuto in Abruzzo e prima ancora in Molise. Il prossimo anno ci presenteremo compatti alle regionali e in aggiunta alla formazione che ha vinto nel 2015 ci sarà la lista del presidente Toti: e abbiamo visto quanto seguito hanno le liste dei presidente, quando questi sono apprezzati", ha concluso sorridente Giampedrone.



Poche ore dopo il leader della Lega Matteo Salvini dichiarava in una intervista a La Repubblica: "Io col vecchio centrodestra non tornerò mai, questo deve essere chiaro. Governiamo insieme nelle Regioni, nei Comuni. Ma finisce lì". Dichiarazioni che puntano soprattutto a rasserenare gli animi all'interno dell'esecutivo, e che comunque confermano la composizione della coalizione di centrodestra in vista delle prossime regionali. Il dubbio, semmai, resta sull'orizzonte nazionale futuro.