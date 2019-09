Giacomelli assessore e vertice della Scuola trasporti: "Verificare conflitto interessi"

La Spezia - Il vice sindaco Genziana Giacomelli da un lato direttore della Scuola nazionale trasporti, dall'altro assessore a lavoro, formazione e sviluppo economico? Il consigliere comunale di opposizione Massimo Baldino Caratozzolo vuole vederci chiaro. A questo fine ha presentato un'interrogazione al sindaco Peracchini e alla sua giunta per sapere "se non si configuri in questo stato attuale delle cose un chiaro conflitto di interessi tale da richiedere un intervento del Sindaco per attribuire all’assessore in oggetto deleghe diverse da quelle al momento a lei assegnate provvedendo così a tutelare ogni azione in danno alla possibile violazione delle regole della trasparenza amministrativa in violazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39", nonché "se dal Luglio 2017 ad oggi le due aziende interne al Comune ATC esercizio e ATC mobilità hanno avuto supporto di formazione da parte della scuola trasporti da di cui l’assessore Giacomelli è direttrice".



Nelle premesse dell'interrogazione, l'ex membro della maggioranza sottolinea che "tra i soci della Scuola nazionale trasporti figurano ben due società in dipendenza diretta da codesta amministrazione comunale: ATC esercizio e ATC mobilità", rilevando altresì che non gli risulta "che l’Assessore si sia all’interno di SNTL posto in aspettativa ma invece che il suo impiego sia restato a tempo pieno e che nell’ambito delle sue deleghe attribuitele dal Sindaco incontri con continuità rappresentanti di imprese private anch’esse socie della struttura di cui l’assessore figura direttrice".