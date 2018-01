Gettoni, anche più di mille euro al mese per i consiglieri spezzini

Il resoconto dei primi sei mesi dell'era Peracchini.

La Spezia - Quasi 4mila euro a luglio, 12mila a settembre, poi su per giù 20mila a ottobre, novembre e ancora dicembre. Queste le somme liquidate mensilmente da Palazzo civico ai consiglieri comunali spezzini per la loro partecipazione al consiglio comunale e alle varie commissioni consiliari, occasioni che fruttano gettoni da 63 euro e 90 centesimi a presenza. A luglio si sono tenuti due consigli comunali e nessuna commissione (sono partite a settembre: tempo di allestirle) e tutti i trenta eletti hanno incassato due gettoni (127 euro e 80 in tutto) - unica eccezione il prof. Roberto Centi, che ha preso parte soltanto a un appuntamento. Altrettante civiche assemblee sono state organizzate a settembre: tutti sempre presenti, eccezion fatta per Lorenzo Forcieri (un'assenza). Il più 'gettonato' - è proprio il caso di dirlo - di settembre è stato il consigliere di maggioranza Massimo Baldino Caratozzolo (Per la nostra città): 2 consigli e 9 commissioni, per un totale di 703 euro. Un filo dietro il candidato sindaco del centrosinistra Paolo Manfredini, il consigliere eletto nella di lui lista Luigi Liguori e l'ex assessore Patrizia Saccone, tutti con 2 consigli e 8 commissioni, cioè 639 euro.



Ancora un Caratozzolo impegnatissimo quello di ottobre, con 4 consigili su 4 e 14 caps nelle commissioni, per un totale di 1.150 euro. Stesso score per Sauro Mannucci (Fratelli d'Italia). Ancora meglio ha fatto Lombardi, con una presenza in più in commissione (1.183 euro). Gettoni per 1.086 euro per Manfredini, subito dietro il terzetto con 4 consigli e 13 cartellini timbrati tra le varie commissioni convocate.



La coppia Caratozzolo-Saccone ha fatto il pieno a novembre: 4 consigli e 13 commissioni, con rimborso pari a 1.086 euro. Stesso numero di consigli comunali ma due presenze in meno in commissione per Manfredini, per Lombardi e per la capogruppo pentastellata Donatella Del Turco. Per loro, 958 euro.

Ancora Caratozzolo sugli scudi a dicembre: 3 consigli e 13 commissioni, risultato 1.022 euro. 3 e 11 per Umberto Maria Costantini (La Spezia popolare) e per la Del Turco - per entrambi circa 895 euro. Medesima somma per la Saccone, che però ha mancato un consiglio, recuperando con una commissione.



Questi i nomi di chi si è fatto vedere di più, da vero stakanovista. Ma va tenuto conto del fatto che non tutti i consiglieri fanno parte di ciascuna delle sei commissioni permanenti di Palazzo civico - tra gli onnipresenti, ad esempio, ci sono Caratozzolo, Forcieri, Lombardi e Saccone -, in quanto queste sono costituite, come recita la norma, garantendo la presenza di ogni gruppo consiliare. Va da sé, quindi, che i raggruppamenti che hanno più di un componente spalmino i vari membri tra le diverse tavolate di approfondimento e confronto.



A fine articolo, le tabelle con tutti i dettaglio su presenze e rimborsi. Qui tutte le informazioni sulla composizione delle commissioni consiliari: http://www.comune.laspezia.it/Comune/Consiglio/commissioni_consiliari.html