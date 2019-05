Gazebo in Piazza Beverini di +Europa per l’iniziativa di legge popolare “figli costituenti”

La Spezia - Più Europa Più La Spezia domani, 10 maggio, sarà in Piazza Beverini per raccogliere le firme per l’iniziativa di legge popolare “figli costituenti’.I quattro punti fondamentali sono: Equità tra le generazioni, Sviluppo, sostenibilità, tutela dell’ambiente. Sarà possibile inoltre firmare per l’iniziativa WEE DO promossa da Radicali Italiani e sostenuta da +Europa. “La nostra raccolta di firme - si legge in una nota - è per sollecitare il Parlamento a discutere questa proposta di legge di iniziativa popolare dei Radicali Italiani che nel 2016 hanno già presentato in Parlamento una proposta di legge firmata da 68.000 cittadini per legalizzarla. Propone l’auto produzione, la vendita attraverso canali legali, la creazione di cannabis club, alla stregua di quanto già accade in Spagna, la coltivazione e l’estensione delle terapie mediche a base di cannabinoidi a tutte le Regioni italiane”.