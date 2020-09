Gazebo di Manucci, candidato di Fratelli d'Italia

La Spezia - L'agenda di mercoledì 9 settembre è ricca di appuntamenti per Fratelli d'Italia. Matteo Rosso, commissario regionale e capogruppo in regione, farà visita agli ospedali e ad altre strutture sanitarie della provincia per significare la vicinanza di Fratelli d'Italia agli ammalati, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario. All'iniziativa si affianca il gazebo mattutino con Sauro Manucci, candidato consigliere regionale, che incontrerà gli elettori al mercato di Arcola. Nel pomeriggio a partire dalle 17 gazebo in Piazza Beverini per accogliere cittadini, elettori e simpatizzanti e per la raccolta firme "Blocco Navale" contro la tratta di esseri umani dalle coste africane.