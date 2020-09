La Spezia - Appuntamenti di martedì 8 settembre: Fratelli d'Italia sarà con il suo gazebo al mercato settimanale di Ceparana dalle 9 a 12; nel pomeriggio al mercato di Migliarina per attività di volantinaggio e in serata a partire dalle 17 in Piazza Beverini per accogliere cittadini, elettori e simpatizzanti e per la raccolta firme "Blocco Navale", contro la tratta di esseri umani dalle coste africane.