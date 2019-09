Gazebata leghista nel weekend: "No al governo dell'invasione"

La Spezia - "Sabato e domenica sarà possibile firmare ai gazebo della Lega per esprimere il proprio sostegno a Matteo Salvini, e dire no al governo anti-italiano delle poltrone, delle tasse e dell’invasione". Così in una nota la Lega spezzina, che annuncia gli appuntamenti locali della mobilitazione leghista di questo fine settimana.L’appuntamento è per domani, sabato 21 settembre, in piazza Luni a Sarzana dalle ore 10 alle ore 13, a Sesta Godano dalle ore 10 alle ore 13 di fronte al Comune, a Vezzano Ligure dalle ore 10 alle ore 13 nei pressi dell’Eurospin di Fornola, e alla Spezia dalle ore 17 alle ore 19 in piazza Beverini. Domenica invece sarà possibile firmare presso il gazebo allestito a Levanto, dalle ore 10 alle ore 13 davanti al Casinò. "Tutti gli uomini e le donne libere, che non vogliono un’Italia svenduta a Parigi, Berlino e Bruxelles hanno la possibilità di far sentire la loro voce, in attesa della possibilità di esprimersi dentro le urne”, concludono i leghisti spezzini.