Galleria di Marinasco, Giampedrone: "Via ai lavori solo con una soluzione accettabile"

La Spezia - Lunedì 25 marzo si svolgerà a Genova un incontro per definire le modalità operative dei lavori di adeguamento degli impianti della Galleria di Marinasco della variante Aurelia. Parteciperanno rappresentanti della Regione Liguria, della Provincia, dei Comuni della Spezia e di Riccò del Golfo e i vertici liguri di Anas, ente competente per l'infrastruttura che ha comunicato la necessità di realizzare un intervento del valore di quasi 5 milioni di euro.



"E' una questione molto delicata, perché si tratta di lavori necessari ma che potrebbero creare un forte disagio - ha dichiarato oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone -. Ci confronteremo ogni lunedì per capire come agire e per seguire l'andamento della vicenda. Molti sindaci della Val di Vara mi hanno manifestato le loro preoccupazioni per le problematiche che potrebbero subire i loro concittadini. Quello che posso assicurare è che i lavori non inizieranno se non ci sarà una buona dose di certezza che gli abitanti non vedano stravolte le loro vite".