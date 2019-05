Galleria Marinasco, Gagliardi: "Sconto pedaggi, attendiamo Ministero"

La Spezia - “Sconti dai pedaggi per chi non può percorrere la galleria di Marinasco: Salt ha dato l’ok, ma aspettiamo la conferma del Ministero.” Questa la richiesta portata al question time in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati da Manuela Gagliardi, deputato ligure di Forza Italia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha risposto rimandando a una prossima riunione tecnica la decisione definitiva. “A partire dal prossimo mese di giugno - ha spiegato nel suo intervento Manuela Gagliardi - la viabilità spezzina sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno principalmente la Galleria di Marinasco, che dovrà restare chiusa al traffico per la durata di un anno. I cittadini saranno obbligati a transitare in autostrada. Ritiene necessario - ha quindi proseguito, rivolgendosi al sottosegretario Michele Dell’Orco, in rappresentanza del Ministro - a causa dell’eccezionalità di questa situazione l'applicazione di esenzioni o riduzioni tariffarie ai pendolari residenti o interessati da motivi di lavoro o studio, anche non in possesso di Telepass, costretti ad impiegare la tratta autostradale per l'intero periodo di apertura del cantiere?”

La risposta, evidentemente non definitiva del Ministero pur a fronte delle richieste anche della Regione Liguria e della disponibilità di Salt, ha raccolto un parziale accoglimento da parte di Manuela Gagliardi “per l’apertura di un tavolo tecnico sul tema, a patto che decida con urgenza. Aspettiamo ora una risposta definitiva, nell’interesse di tutti i cittadini spezzini e non solo.”