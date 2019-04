Gagliardi porta a Roma il caso Marinasco: "Esenzione o sconti sul pedaggio"

La Spezia - “Occorre dare una risposta subito ai cittadini spezzini, liguri e pendolari: i lavori alla galleria di Marinasco nello spezzino devono rappresentare un’opportunità per tutti, anche transitoria, e non una mazzata sulle loro spalle e sul loro portafogli.” Commenta così Manuela Gagliardi, deputato spezzino di Forza Italia, l’interrogazione urgente depositata stamattina al Ministro delle Infrastrutture. “Gli spezzini e non solo – continua Gagliardi – devono subito sapere se il Ministero non ritenga necessario prevedere, in occasione della specifica eccezionale gravità dei lavori, l'applicazione di esenzioni o riduzioni tariffarie ai pendolari residenti o interessati da motivi di lavoro o studio, anche non in possesso di Telepass, costretti ad impiegare la tratta autostradale per l'intero periodo di apertura del cantiere.”