Gagliardi molla Forza Italia: "Un centrodestra liberale che sappia dialogare con i populisti"

La Spezia - La deputata spezzina Manuela Gagliardi, assessore nel capoluogo, molla Forza Italia e sceglie 'Cambiamo', la nuova piattaforma del centrodestra lansciata dal presidente Giovanni Toti dopo la rottura con Silvio Berlusconi e il mondo azzurro. "Oggi scelgo con convinzione e consapevolezza di sostenere il progetto del movimento Cambiamo di Giovanni Toti - scrive Gagliardi -. Lo scelgo perché è la mia strada, che sto percorrendo già da qualche anno: quella che mi ha convinto a partecipare attivamente alla vita politica e che, partendo dalla Liguria, ha saputo costruire un grande esempio di capacità di governo che merita di essere esportato. La strada che mi rende orgogliosa di aver percorso e che traccia il futuro del centrodestra che vorrei. Più liberale, popolare e profondamente riformatore e che sappia dialogare, per crescere insieme, con l’anima sovranista e populista che oggi è primaria nel Paese".



"Scelgo Cambiamo e lascio Forza Italia che non ha saputo cogliere la grande opportunità di guardare al futuro, con regole nuove e maggiore partecipazione da parte di tutti noi, e che soprattutto ha rinunciato a parlare alla nostra gente, al nostro popolo e conseguentemente a quei milioni e milioni di voti che nel tempo sono stati inesorabilmente persi e che mai più torneranno alle stesse condizioni di oggi, in cui Forza Italia ha deciso di chiudersi.

Il mio partito non mette bavagli e non addita come dissidenti coloro che portano idee e energie nuove. Il mio partito guarda ai giovani come motore fondamentale della crescita di una Nazione. Il mio partito non fa inciuci con la sinistra ed è collocato coerentemente nel centrodestra. Guardiamo al futuro ancora più forti, senza morire nella nostalgia di un passato che non c’è più", conclude l'ex vice sindaco spezzino.