Gagliardi in quarantena, in parlamento accanto al deputato risultato positivo

La Spezia - La deputata spezzina Manuela Gagliardi osserverà un periodo di autoisolamento a seguito del primo caso di positività al virus Covid-19 registrato in Parlamento. A risultare positivo al test sul coronavirus è Claudio Pedrazzini, parlamentare originario di Lodi, una delle province maggiormente colpite dall'epidemia. Comunicata la propria positività al tampone, gli uffici di Montecitorio hanno delineato un perimetro di contatti stretti che il deputato ha frequentato in questi giorni informandoli della necessità di prendere le dovute precauzioni.

Tra questi anche l'avvocata spezzina, che come Pedrazzini fa parte del gruppo misto. Entrambi eletti con Forza Italia, fanno parte della scissione di Giovanni Toti confluiti in Cambiamo! e siedono vicini in parlamento: uno allo scranno 326 e l'altra al 327. "Da oggi inizia il mio periodo di auto isolamento, un amico deputato con cui sono entrata in contatto la scorsa settimana è infatti risultato positivo al coronavirus - rassicura Gagliardi su FB - Io sto bene e non ho sintomi ma i prossimi giorni li trascorrerò in casa senza vedere nessuno, lo faccio perché me lo chiedono le autorità ma anche e soprattutto perché sono convinta che per fermare questa epidemia ciascuno di noi debba essere responsabile per se stesso e per gli altri. Così, tutti insieme, lo sconfiggeremo!". Lo stesso Pedrazzini sarebbe in buone condizioni di salute.