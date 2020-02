Gagliardi e Pucciarelli: "Noi parlamentari escluse da consegna baschi blu"

La Spezia - "Oggi si è svolta presso il comando Comsubin la cerimonia di consegna del basco blu a 15 giovani marinai. Tra di loro vi è stata la prima donna che in 170 anni dalla nascita della scuola palombari della Marina Militare ha ottenuto un brevetto molto ambito e faticoso da conquistare. Una giornata importante per noi come donne, oggi purtroppo assenti per un inspiegabile volere del ministro Guerini a una cerimonia che ha sempre visto la partecipazione dei parlamentari spezzini. Alle congratulazioni a tutti i nuovi brevettati e in particolar modo a Chiara Giamundo esprimiamo al ministro anche tutto il nostro rammarico per essere state escluse in un momento cosi' importante, non solo per il nostro territorio, ma per la conquista della giovane palombaro orgoglio della Marina Militare". Lo dichiarano la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi e la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.