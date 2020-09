Gagliardi: "Solidarietà a Peracchini e Paita, da noi sempre invito a tenere toni bassi"

La Spezia - “Solidarietà al sindaco Peracchini, all’on. Paita e alla troupe giornalistica di La7 che oggi sono stati aggrediti verbalmente da una signora, in evidente stato di alterazione, che contestava le ordinanze municipali per la prevenzione del coronavirus. Quanto accaduto potrebbe non essere la follia di un singolo, ma la conseguenza dell'esasperazione della campagna elettorale di esponenti giallo-rossi, fatta di critiche inutili contro l’operato dell’amministrazione locale, che invece sta gestendo al meglio e mantenendo sotto controllo la presenza di un focolaio del virus in città". Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo con Toti, Manuela Gagliardi. “Da parte nostra c’è sempre stato l’invito, spesso inascoltato, a mantenere i toni bassi e a lavorare insieme per gli interessi delle persone. Mettere in discussione le ordinanze in materia di salute pubblica vuole dire delegittimarne il valore e non possono essere proprio uomini e donne delle istituzioni, a farlo perché la battaglia contro il coronavirus si vince rispettando le regole, le chiacchiere da bar sono solo dannose”, conclude.