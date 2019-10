Gagliardi: "Meno soldi alla politica, più ai sindaci"

La Spezia - "I sindaci lavorano 24 ore su 24, rispondendo senza risorse a disposizione a tutti i loro cittadini e senza che le loro indennità siano minimamente coerente alle responsabilità a tratti sovrumane a cui sono costretti a confrontarsi, ai rischi che si assumono e all’impegno che dedicano alle proprie comunità". Lo afferma il deputato spezzino di Cambiamo!, Manuela Gagliardi, proponendo lo stanziamento di maggiori risorse a favore delle amministrazioni comunali.



"Il miliardo risparmiato con il taglio dei parlamentari - sostiene - sia usato per raddoppiare lo stipendio dei nostri sindaci: aumenterà la qualità amministrativa del primo ente con cui ai confrontano i cittadini. Non vogliamo investire per la politica, ma nella politica: restituire dignità ai sindaci significa restituirla a chi lavora ogni giorno per tutti i cittadini, e non è accettabile che guadagni poche centinaia di euro al mese, o che sia tra gli ultimi tra i dipendenti comunali. Meno soldi alle cariche politiche tutte, più ai sindaci”.