Gagliardi: "La sinistra specula su aumento dei casi di Covid-19 sperando in qualche voto in più"

La Spezia - “Chi a sinistra specula, per sperare di recuperare qualche voto in campagna elettorale, sull’aumento di casi di coronavirus in questi giorni a Spezia e nel resto della Liguria merita solo di essere definito sciacallo”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti, Manuela Gagliardi. “Queste persone sono l’equivalente dei leoni da tastiera che insultano da un computer e parlano a sproposito senza sapere le dinamiche, ma soprattutto senza rispettare e capire lo sforzo immane dei sanitari e delle istituzioni locali per contenere al massimo il contagio”, conclude.