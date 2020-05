Gagliardi: "Il governo non risponde sul terzo lotto"

La Spezia - "Sul terzo lotto della Variante Aurelia alla Strada Statale 1 dellaa Spezia, che dovrebbe collegare il Felettino con il raccordo autostradale, il governo continua a non dare risposte concrete. Ancora una volta, ad una mia interrogazione sul tema in Commissione Trasporti il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Traversi non ha saputo dare alcuna indicazione concreta rispetto allo stallo creato da Anas". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "E' passato oltre un anno dalla pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori del primo stralcio del terzo lotto, con una gara che Anas non ha ancora aggiudicato e l'esecutivo continua a tollerare questo immobilismo. Sono passati due mesi dalla mia interrogazione al Ministro dei Trasporti e addirittura due anni da luglio 2018 quando, su mia richiesta, il precedente Ministro dei Trasporti aveva fornito un cronoprogramma che non è stato mai rispettato. In base a una norma del decreto semplificazioni è previsto un termine massimo per i procedimenti amministrativi: Anas, chiaramente, non l'ha rispettata e il Ministero, non intervenendo, si sta rendendo complice di questa inerzia. Chiediamo perciò di sostituire chi si sta occupando di questo procedimento perché, evidentemente, è incapace di portarlo a termine o, peggio, è interessato politicamente a non farlo. Ma i cittadini della Spezia non sono di serie B e la città non può essere penalizzata perché politicamente non è allineata al governo oggi in carica", conclude.