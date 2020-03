Gagliardi: "Governo inadeguato davanti a emergenza mondiale"

La Spezia - Oltre ad esser intervenuto in grave ritardo nell’arginare l’espansione del virus sul territorio, Conte ha preso anche l’abitudine di fare annunci ad effetto che purtroppo producono solo ulteriore confusione. Siamo coscienti che ora non è il momento adatto per le critiche e che i conti si faranno più avanti, ma di fronte all’ennesima beffa mi schiero con i sindaci d’Italia a cui va tutta la mia solidarietà”. Dichiara la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Promettere ai primi cittadini del denaro che altro non è un'anticipazione di un'entrata già prevista del fondo di solidarietà comunale è l’ennesima bugia plateale di un governo incapace a gestire una emergenza del genere. Conte, divenuto ormai un maestro nel lavarsi le mani, ha pensato bene di scaricare l’ennesima grana sulle spalle dei sindaci mettendogli qualche spicciolo in tasca per provare a disinnescare il disagio sociale di milioni di italiani già entrati in affanno economico, soprattutto al Sud. Una vergogna che evidenzia sempre più l’inadeguatezza di questo governo di fronte a una crisi mondiale”.