Gagliardi: "Commissario straordinario per opere di viabilità in Liguria"

La Spezia - "Accolgo favorevolmente la nomina del Governatore Rossi a commissario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra, che si trova in Toscana, ma purtroppo io non mi ritengo totalmente soddisfatta. Ricordo al ministro De Micheli che il crollo ha un forte impatto anche sulla viabilità della Liguria, la provincia della Spezia, direttamente collegata con quella di Massa Carrara proprio attraverso quel viadotto, soffre già di una viabilità congestionata, una volta terminato il lockdown ci troveremo con strade intasate dal traffico". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi intervenendo durante il question time alla Camera. "Se si nominasse un commissario straordinario per lo stato di emergenza si potrebbero ridurre i tempi che normalmente richiede un’opera pubblica e realizzare velocemente infrastrutture già finanziate, come il secondo e terzo lotto della strada della Ripa, l'asfaltatura della strada tra Bolano e Podenzana, del ponte di Ceparana, che risolverebbero le difficoltà della viabilità. Si deroghi dal quel sistema ingolfato dalle regole che blocca il Paese", ha concluso.