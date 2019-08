Gagliardi: "Caro Fabio, ti auguro un buon bagno per ritemprarti dal caldo..."

La Spezia - “Auguro a Fabio, che resta un caro amico con cui stiamo condividendo una bellissima avventura dopo 70 anni di sinistra, un buon Ferragosto e un buon bagno al mare per ritemprarsi dal caldo... sempre naturalmente che non sia in montagna! Le polemiche sinceramente non mi interessano: siamo impegnati con il Presidente Toti a costruire il futuro del centrodestra e del Paese. Buon bagno!”. Così Manuela Gagliardi, deputata totiana, replica alle parole del consigliere comunale Fabio Cenerini che si era dissociato dalla "fuga" di tanti forzisti verso il costituendo soggetto arancione "Cambiamo" voluto dal governatore ligure per dare al centrodestra un'alternativa moderata a quella di Berlusconi.