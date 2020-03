Gagliardi (Cambiamo): "Tutelare gli operatori sanitari contagiati"

La Spezia - "Il lavoro svolto in questi giorni da tutti gli operatori del sistema sanitario è di eccezionale portata e importanza. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi si è posto in evidenza il problema dei lavoratori del settore in caso di quarantena per contatto con paziente positivo, ma la normativa sotto questo aspetto è insufficiente". Lo dichiara in una nota Manuela Gagliardi, deputata spezzina di Cambiamo!, che aggiunge: "Secondo le aziende sanitarie la quarantena è paragonabile a un semplice regime di ricovero ospedaliero con tutte le tutele economiche e giuridiche del caso, ma qui siamo di fronte a una situazione in cui il contatto con materiale biologico con le mucose viene considerato come infortunio sul lavoro, con l'apertura di una pratica senza prognosi e in attesa dei successivi controlli per escludere la comparsa di una patologia collegata al contatto, mentre una quarantena con rischio di contagio non lo è. La certificazione Inail per la domiciliazione sanitaria per quarantena è un atto dovuto nei confronti degli operatori sanitari sia pubblici che privati, una tutela legale per una situazione da considerare tra gli infortuni sul lavoro, anche considerando, in caso di contagio, postumi legati alla malattia o, nella peggiore delle ipotesi, il decesso del lavoratore. Si tratta di una questione da valutare con attenzione nell'ambito dell'emergenza in corso, per arrivare a far adottare un provvedimento da parte del Ministero della Salute a tutela di tutti coloro che giornalmente lavorano per il bene della salute dei cittadini, in risposta all'emergenza COVID-19", conclude.