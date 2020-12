Gagliardi (Cambiamo!): "Su rete autostradale regionale la De Micheli deve comprendere le priorità"

La Spezia - “Quanto abbiamo ascoltato oggi in audizione in commissione dal rappresentante di Aspi e dal rappresentante del Ministero dei trasporti in relazione alle autostrade liguri lascia perplessi. In sostanza si è appreso che prima del 2020 non esisteva un protocollo relativo ai controlli delle gallerie e che, conseguentemente, nessuno le controllava, che si avranno ancora diversi anni di disagi per i lavori di manutenzione della rete autostradale ligure, che Ansfisa non è ancora operativa, nonostante dovesse esserlo già da più di un anno e che sulla Gronda di Genova c’è ancora confusione, in quanto non si sa se e in che tempi verrà realizzata”. Così commenta la deputata Manuela Gagliardi (Cambiamo!) intervenuta nelle audizioni in VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici. “A fronte di queste nuove informazioni insisteremo al fianco del "Comitato Salviamo Genova e la Liguria" affinché il Governo ristori dei danni subiti, per i disagi della scorsa estate e per quelli che arriveranno nei prossimi 10 anni, imprese e cittadini, nonché per far abbassare le tariffe autostradali che sono le più care d'Italia. Infine, ma non meno importante, è ora di sapere una volta per tutte se la Gronda partirà oppure no, visto che lo stesso dirigente del Ministero l'ha definita un'opera che "assume un rilievo determinante anche ai fini della sicurezza della circolazione autostradale." Sara’ nostra premura continuare a chiederlo alla ministra De Micheli in maniera che comprenda quali sono le priorità dei liguri”, conclude.