Gagliardi (Cambiamo): "Presentato emendamento per votare a luglio"

La Spezia - "Abbiamo depositato alla Camera un emendamento al 'decreto elezioni' che prevede una serie di misure che possano, di fatto, consentire il voto per le elezioni amministrative già a luglio". Lo afferma la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “In un periodo così difficile pensiamo sia doveroso garantire la massima rappresentatività riducendo del 50per cento il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste, circoscrizionali o regionali, di candidati alla Presidenza della Giunta regionale e ai Consigli regionali. Nella nostra proposta è inoltre prevista l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni per le liste di candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con partiti o movimenti già rappresentati, nel Consiglio regionale o in Parlamento. Quanto agli atti o ai certificati necessari al procedimento elettorale abbiamo previsto che vengano trasmessi a mezzo pec. Da ultimo, per garantire l'adozione e l'attuazione delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale, chiediamo che le giunte e i consigli regionali e comunali mantengano, fino alla elezioni, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche in deroga alle previsioni degli Statuti", conclude.