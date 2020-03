Gagliardi (Cambiamo): "Paita annoiata da quarantena dice solo sciocchezze"

La Spezia - “Alla Paita, probabilmente annoiata dalla quarantena in casa, consigliamo buone letture, altri svaghi casalinghi e la regola del silenzio per evitare di dire inutili sciocchezze. Quanto sta facendo il presidente Toti per la Liguria in questa crisi mondiale è solo da sostenere e non da sottoporre a critiche, che semmai dovrebbero essere rivolte, per la gestione discutibile dell’emergenza coronavirus, al governo di cui il partito della Paita è parte”. Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi critica le parole della collega Raffaella Paita sulla gestione dell’emergenza da parte del presidente Toti. “Ricordiamo all’esponente di Italia Viva che quanto fatto dal presidente è stato già più volte riconosciuto da molti e anche in una trasmissione dallo stesso Matteo Renzi, che lo ha elogiato per il traghetto trasformato in nave ospedale. Noi continuiamo a sostenere ogni buona azione e a ringraziare ogni giorno tutto il personale sanitario e non in prima linea nella lotta al coronavirus e continuiamo a lavorare per il bene della Liguria, mentre qualcuno solo per bassi calcoli elettorali si è dimenticato di farlo già da molto tempo”.