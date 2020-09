Gagliardi (Cambiamo): "De Micheli annuncia senza mai concludere"

La Spezia - “Da mesi la De Micheli annuncia sempre le stesse cose, ma poi non conclude nulla su nessun argomento”. Così la deputata spezzina di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “E’ da marzo che Conte avrebbe dovuto ricevere una lista di opere e commissari che lievita di giorno in giorno come numero, ma di cui nessuno ha traccia. In Liguria, per esempio, siamo sempre in attesa di sapere se al progetto esecutivo della Gronda, pronto da anni, seguiranno l’apertura del cantiere e la realizzazione dell’opera, o se la linea ferroviaria Pontremolese verrà raddoppiata come tante volte è stato promesso - prosegue - Sulla costituzione della newco di Alitalia o della revisione della concessione ad Autostrade continuano a circolare ipotesi, ma anche in questi casi alla fine non c’è nulla di concreto. Del ponte sullo Stretto, pur essendoci già studi di fattibilità e progetti pronti da anni, la De Micheli annuncia di aver insediato una commissione interna, l’ennesima e improduttiva, che dovrebbe aiutare a misurare l’utilità e la tipologia dell’eventuale collegamento tra Reggio Calabria e Messina. E’ facile capire perché questo governo non è credibile, produce solo tante chiacchiere, ma non affronta e non risolve i problemi degli italiani che gliene chiederanno presto conto”, conclude la parlamentare.