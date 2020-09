Gagliardi: "Appello alla responsabilità. Con la salute pubblica non si gioca"

La Spezia - "Mettere in dubbio che l’amministrazione comunale non stia lavorando al massimo per la tutela della salute pubblica della città della Spezia non solo è ridicolo, ma assolutamente calunnioso. Ormai tutte la comunicazioni delle opposizioni sono fuori dal perimetro costituzionale, se nemmeno in un momento emergenziale come questo sono in grado di fare squadra per il bene del nostro territorio". Così la parlamentare, nonché assessore comunale, Manuela Gagliardi interviene in merito all'emergenza da Covid-19 che sta colpendo nuovamente la città della Spezia.



"Trascorrere il tempo a mettere in dubbio la legittimità e l’efficacia delle ordinanze e delle disposizioni, prese sempre in accordo fra amministrazioni e supportate dalla cabina di regia tecnico-scientifica, composta da esperti epidemiologici e medici, diffonde il panico ingiustificato in una città che invece avrebbe bisogno di trovare, da parte di tutti, continui appelli al rispetto delle prescrizioni sanitarie anti contagio", commenta Gagliardi.



"Negli ultimi giorni sono stati raddoppiati i tamponi fatti, così da individuare il più tempestivamente possibile i cittadini positivi e arrestare il propagarsi del virus, si continua a tracciare la linea epidemiologica per identificare con maggiore chiarezza i vari cluster, inoltre è stata riattivata la foresteria dell’ex Falcomatà e la struttura Luna Blu per predisporre lì le quarantene e accogliere i positivi dimessi dall’ospedale, per non appesantire i vari reparti - ha aggiunto - Lo sforzo da parte di tutti, in primis quello di medici, infermieri e personale socio sanitario, è totale per appiattire la curva e invertire questa tendenza".



"La strumentalizzazione politica invece è odiosa e non risparmia nemmeno i nostri bambini, a favore dei quali è stata posticipata, con una scelta prudente e responsabile, l’apertura delle scuole, accogliendo nel complesso le preoccupazioni delle famiglie e del mondo scolastico - ha precisato Gagliardi - La nostra comunità ha dimostrato nei mesi scorsi di essere coesa e solidale, lo stesso spirito deve continuare a guidarci in questa fase che ci mette nuovamente alla prova. Farsi prendere la mano a soli fini propagandistici, pensando di avvantaggiarsi nella prossima tornata elettorale è, oltreché scorretto, gravemente dannoso per il bene dei cittadini che devono poter contare sulle istituzioni e non vederle litigare pretestuosamente".