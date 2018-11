Futuro dell'area Enel, Battistini: "Toti e Peracchini rischiano di farci trovare impreparati"

La Spezia - "Sulla Centrale Enel della Spezia la sfida sembra essersi spostata sulla data in cui scadrà la sua Autorizzazione integrata ambientale. C’è chi parla del 2021 e chi invece si spinge fino al 2029, nel caso in cui dovessero essere rinnovate le certificazioni ecologiche europee. Ognuno, dunque, mette sul piatto i suoi numeri e le sue date ma la costante pare essere una: la mancanza di capacità nel programmare il futuro del territorio". Lo afferma Francesco Battistini, consigliere regionale di Liberamente Liguria.



"Esiste un piano industriale di Enel che inserisce il sito della Spezia tra le 23 centrali italiane che dovranno essere dismesse nei prossimi anni. Di queste - prosegue Battistini - solo 6 non hanno ancora attivato un percorso di progettazione. Tra loro troviamo La Spezia e Genova. Il progetto messo in campo da Enel si chiama Futur-E. È stato elaborato per ripensare alla destinazione di quei siti produttivi in via di dismissione in un’ottica di economia circolare, sostenibile e di interazione coi bisogni del territorio circostante.

La stessa società elettrica parla di “un’occasione per aprire nuove opportunità di sviluppo”. Ma per cogliere davvero queste opportunità, sotto il profilo ambientale, occupazionale e di sviluppo c’è bisogno di mettere in campo una pianificazione che non può che partire da chi amministra il territorio.

È proprio su questo che invece si registra una paralisi pressoché completa.

Toti e Peracchini rischiano di farci trovare del tutto impreparati. Privi di un percorso delineato e con conseguenze serie sotto il profilo sia economico che sociale.

Oggi finalmente potremmo avere l’occasione di misurarci con un cambiamento radicale, atteso e auspicato da anni, ma è necessario iniziare subito a progettarlo, senza perder tempo.

Bisogna considerare la questione occupazionale, che è rilevante. Concentrarci sugli aspetti ambientali legati alla bonifica dell’area, che Enel deve assolutamente eseguire.

Misurarci sul futuro: di cosa abbiamo bisogno, quali prospettive vuole avere la nostra città e la nostra provincia e dunque cosa inseriamo in quell’area, come e con quali tempistiche.

È per questo che nelle prossime ore depositeremo una mozione in Consiglio Regionale per discutere sul futuro dell’area Enel.

Vogliamo che il programma Furur-E venga considerato strategico e che la dismissione della Centrale non sia più vista come un limite ma un’occasione di crescita. A tal proposito chiediamo che sia attivato un tavolo, in Regione, dedicato al futuro delle aree ENEL della Spezia e di Genova e che sia aperto, oltre agli Enti Istituzionali, all’Università e ai centri di ricerca, ai portatori di interesse: sigle sindacali, associazioni di categoria e associazioni ambientaliste. Vogliamo che venga definito un percorso trasparente e documentato che coinvolga e renda partecipi i cittadini.

Questa è una sfida enorme che dobbiamo cogliere tutti insieme e dalla quale nessuno di noi può fuggire. È il momento di smetterla di infilare la testa sotto la sabbia e di tornare a pensare al futuro.