Fumi delle navi a Marola, interpellanza di Lombardi

Il consigliere dell'opposizione: "Forte preoccupazione".

La Spezia - La Direttiva europea 1999/32 afferma che ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare non si applica la normativa sui carburanti in generale. Tuttavia la Direttiva invita ciascuno Stato membro ad assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente Direttiva stessa "adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi". Partendo da questo presupposto Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia Bene Comune, ha presentato un'interpellanza in cui spiega che "i cittadini di Marola sono anni che vivono con i fumi delle navi, sia militari che civili" e che "la vicinanza dalle aree di ormeggio delle navi e l'abitazione è tale da destare forte preoccupazione, in relazione alla presenza del plesso scolastico di Marola". Lombardi interpella il sindaco Peracchini e l'assessore all'Ambiente Casati (che risponderà in consiglio) "affinché si ponga rimedio in relazione al principio di prevenzione e in tutela della salute dei cittadini". L'interpellanza troverà accoglienza in occasione del consiglio comunale dell'8 aprile.