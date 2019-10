Frijia "rompe" con Cenerini. Tutta colpa della Piazza sospesa?

La Spezia - Si è aperta una frattura interna alla maggioranza consiliare. "Da oggi è guerra", questa la frase pronunciata, nemmeno troppo a denti stretti, dalla consigliera di maggioranza e Fratelli d'Italia Maria Grazia Frijia a margine di una commissione consiliare, che in origine era sulla situazione delle piste ciclabili e dei progetti inerenti, ma che su richiesta di Marco Raffaelli è iniziata ritornando a parlare del progetto della Piazza sospesa, sulla quale si erano già registrati alcuni mal di pancia anche tra i membri del centrodestra.



La frase pronunciata da Frijia, che poi si è consultata in disparte anche con i consiglieri Sauro Mannucci e Umberto Costantini, è arrivata nel corso di una lunga discussione in merito al rifiuto della richiesta avanzata per una commissione sulla passerella di Viale Italia da parte del consigliere d'opposizione Raffaelli. Il commissario infatti ha espresso perplessità in merito al rifiuto dell'audizione dell'architetto Tartarini che avrebbe esposto alla commissione un altro progetto relativo a Viale Italia.

In breve tempo gli animi si sono scaldati. Per primo il consigliere Raffaelli ha chiesto per quale motivo la sua richiesta non era stata ritenuta utile. Da li a poco si sono susseguiti gli altri interventi. Ad aprire è stato Costantini, che sposava la linea della maggioranza specificando che: "Ne abbiamo parlato nella riunione dei capigruppo e non è stata ritenuta pertinente perché l'architetto Tartarini non rappresenta l'Ordine degli Architetti, e quindi sentendo la sua audizione saremmo in condizione di dover sentire tutti i professionisti del settore. Quando siamo usciti dalla capigruppo non erano tutti d'accordo ma la linea scelta alla fine era quella".

E il primo, a sorpresa, a prendere le distanze dalle dichiarazioni di Costantini, è il consigliere Fabio Cenerini che ha detto: "Io tanto per chiarire, mi dispiace Umberto, non mi trovo d'accordo sulla tua linea. Personalmente ho detto ai capigruppo che se anche un solo consigliere chiede una commissione (in questo caso l'hanno chiesta in quattro, Ndr) quest'ultima va fatta. Non mi sembra che la linea dei capigruppo fosse quella appena citata. Io capisco per la richiesta del singolo, ma se la chiedono in quattro su un fatto specifico che riguarda la città va concessa. E' un diritto chiederla".

E' seguito poi l'intervento di Massimo Caratozzolo: "A mio avviso, la richiesta di questa commissione era attinente perché dalla commissione con Femia era spuntato anche questo progetto alternativo".



A entrare ulteriormente nei dettagli è stata la presidente di commissione Frijia che risponde direttamente al consigliere Raffaelli: "La parola 'utile' non è legata alle deleghe delle commissioni perché ci sono più piani di valutazione di questa richiesta. I consiglieri fanno sempre bene a richiedere le commissioni e noi abbiamo sempre risposto soprattutto se si tratta di richieste avanzate dalla minoranza. Forse abbiamo sbagliato termine, avremmo dovuto utilizzare 'opportunità' perché senza mettere in dubbio la preparazione e la competenza dell'architetto Tartarini, in commissione ci siamo sempre dati una linea: ascoltare chi rappresentava comitati, associazioni. Un gruppo di interesse".

Dai consiglieri una voce si è alzata: "E Femia?". "Femia - ha risposto Frijia - è stato scelto dal Comune. E' l'affidatario del bando. Questo signore ha avuto l'incarico al termine di un'attenta valutazione. Tartarini da quanto abbiamo capito presenta un suo progetto. E' da valutare. A mio avviso potrebbe sembrare che voglia presentare un suo progetto personale. Nulla vieta ai consiglieri di confrontarsi con questo architetto e avviare tutte le procedure per portarlo anche in consiglio comunale. Queste sono state le motivazioni".



A fare il punto sulla gara è l'assessore ai Lavori pubblici, Luca Piaggi: "Tutte le valutazioni sono prodromiche al progetto. E si sono valutate tutte le opportunità. Quello dell'architetto Tartarini, assieme ad altri progetti, erano già nell'aria in maniera informale. Sono state fatte poi delle valutazioni, non sull'estetica, ed è emerso che tutte le valutazioni compatibili avevano un valore economico elevato, infattibile in questo contesto soprattutto ipotizzando di realizzare un tunnel sotterraneo. Abbiamo riscontrato una serie di difficoltà non trascurabili. A questo punto abbiamo deciso di affidarlo passando da sopra e Femia ha fatto il progetto preliminare. Una volta arrivato il progetto definitivo si andrà in appalto. La commissione può svilupparsi sugli atti amministrativi comunali: ad oggi l'unico affidamento è a Femia. Domani il progetto definitivo, potrebbe farlo qualcun altro e l'aggiudicatario ne potrà venire a parlare in sede di commissione".

Agli interventi si è aggiunto Luca Erba che ha sottolineato: "Rispetto al metodo, nulla da eccepire. Si sta seguendo la corretta procedura. Sulla valutazione non stiamo discutendo sul fatto di voler aprire un precedente e mettere in condizione di far parlare qualsiasi professionista. C'è stata una preselezione dei progetti, quindi l'ambito è molto circoscritto e non rischia di intasare i lavori. Parliamo comunque di un progetto invasivo e si potrebbe aprire un ventaglio in commissione".

Frijia ha ribadito che la presentazione del progetto sarebbe solo del singolo definendone l'audizione una "situazione borderline". "Il punto è che - ha aggiunto Erba - dovremmo trovare una formula per un punto di confronto. Io farei un passo indietro sulla presentazione del progetto. Aprire una discussione sulla filosofia del progetto è necessario".

Gli animi sono rimasti distesi e i consiglieri sembravano aver trovato la quadra sull'argomento tanto che dalla presidenza è arrivata la proposta di procedere con altre commissioni sull'argomento. E' con l'intervento di Paolo Manfredini che si riapre la discussione: "E' originale il fatto che venga deciso se è opportuno o meno che i quattro richiedenti presentino un'audizione. Chi ha diverse consigiature come me sulle spalle converrà che una cosa simile non è mai capitata. E' una condizione di principio e chiedo che venga analizzata come merita". Sempre dalla presidenza è arrivato l'invito a rivolgersi al segretario comunale.

Anche per Roberto Centi è una questione di principio, secondo la quale, se un consigliere ritiene che una persona debba essere ascoltata questo deve avvenire. Ed è con Patrizia Saccone che i toni si alzano ancora, passando da quelli iniziali pacati alle urla: "Stiamo parlando secondo me di una cosa fuori dal mondo. E' come se, dopo che ad esempio i servizi sociali hanno aperto un bando, io chiedo che si ascolti un'amica che ha un'associazione che lavora con i servizi sociali mettendo in discussione l'esito del bando. Una cosa è chiara: questo signore (Tartarini, ndr) che sarà sicuramente bravissimo ha quattro amici. E a me non ha telefonato. Io mi vergognerei ad essere qui e a proporre una cosa del genere".

La situazione poi è degenerata con i consiglieri che hanno cominciato a parlarsi uno sull'altro. Con diverse frecciatine tra Saccone ed Erba, che al termine di questa parte di discussione ha chiesto una rettifica da parte della consigliera di maggioranza. Il dibattito è stato sostituito dalle voci che si sovrapponevano e che hanno spinto Frijia a fare silenzio, come in classe.



Ripristinato l'ordine Frijia si è alzata per raggiungere Mannucci, poco dopo il ventesimo minuto di discussione, pronunciando la 'dichiarazione di guerra' nei confronti di Cenerini che sarebbe maturata, dopo uno scambio di sguardi non apprezzati dalla consigliera come se fosse stata "fulminata". Successivamente Frijia, Mannucci e Costantini si sono ritirati a discutere nell'atrio del primo piano. Al termine del veloce scambio i consiglieri sono rientrati. Qualcosa però di fatto sembra essersi incrinato in maggioranza. Anche al termine della seduta non ci sono stati tentativi di riavvicinamento tra Frijia e Cenerini.

Della Piazza sospesa e della filosofia di tutto il progetto? Se ne tornerà a parlare in altre sedute di commissione.

Tra Saccone ed Erba al termine, anche del dibattito dell'ordine del giorno, è volata qualche altra frecciatina dove la commissaria ha aggiunto: "Non c'è motivo di offendersi".