Frijia incontra l'Unione Pro Loco per parlare di sagre e pandemia

La Spezia - Nei giorni scorsi l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia ha incontrato a Palazzo Civico i rappresentanti della Umpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) Giorgio Antognoli, presidente, il segretario e vicepresidente Sergio Cavanna e la consigliera Nausica Pomini. Tema dell’incontro è stato il rilancio e la valorizzazione dei borghi storici del nostro territorio che rappresentano da sempre un grande traino per il turismo.

“Si è trattato di un incontro proficuo - ha dichiarato l’assessore Frijia - durante il quale insieme ai rappresentai di Umpli abbiamo concordato di realizzare progetti digitali finalizzati alla valorizzazione e alla promozione di quel patrimonio enogastronomico così ricco di tipicità che caratterizzano i nostri Borghi. Quest'anno, infatti, le storiche sagre organizzate dalle Pro Loco di Cadimare, Pitelli e Biassa che hanno sempre richiamato moltissime persone non potranno svolgersi a causa dei normative anti assembramento. È necessario dunque, in attesa che l’emergenza sanitaria cessi, trovare nuove strade e modi alternativi per mantenere vive queste realtà e non disperdere un patrimonio culturale ed enogastronomico così importante.”