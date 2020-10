Frijia e Manucci: "Senza assunzioni e investimenti l'Arsenale rischia il blocco totale nel 2025"

La Spezia - Maria Grazia Frijia, consigliere comunale di Fratelli d'Italia della Spezia e presidente della commissione lavoro e sviluppo economico del comune della Spezia, insieme a Sauro Manucci, capogruppo e neo eletto consigliere regionale del partito della Meloni, hanno deciso di raccogliere l'appello dei sindacati sulla situazione dell'Arsenale della Spezia, partendo dalla convocazione della commissione consiliare presieduta da Frijia, ed affrontare concretamente la questione relativa al futuro dell'Arsenale spezzino. "E' necessario lavorare su più fronti per sensibilizzare la politica nazionale affinché venga valorizzato il nostro Arsenale fermo al palo da anni e che rischia il blocco totale nel 2025 se non si procede ad assunzioni ed investimenti", dicono i due esponenti di Fratelli d'Italia.



"Partiamo con la convocazione della commissione comunale III per ascoltare sindacati, parlamentari e vertici della Marina Militare. È fondamentale muoversi subito perché siamo già in ritardo. Sulla strategicita della Marina Militare alla Spezia non ci sono dubbi e questa passa soprattutto attraverso il rilancio dell'Arsenale spezzino e della base navale nel suo complesso. Come Fratelli d'Italia stiamo lavorando anche insieme ai nostri parlamentari che su questa battaglia fondamentale per la nostra città hanno dimostrato grande attenzione e disponibilità". A breve fa sapere Frijia partiranno le convocazioni della commissione comunale da lei presieduta e conclude: "La Spezia ha bisogno di lavorare su questo fronte che rappresenta un volano di sviluppo su più direttrici, anche quella relativo alle aree militari inutilizzate, sia in termini di posto di lavoro che di richezza".