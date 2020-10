Frijia e Manucci: "Riconvocheremo Commissione per ascoltare Massei"

La Spezia - "Riconvochetemo la Commissione III per ascoltare la dottoressa Massei cercando di trovare un giorno a lei consono, ma sia chiaro che l'Azienda sanitaria spezzina deve venire a chiarire la situazione perché siamo seriamente preoccupati per i servizi fondamentali che questa struttura eroga e che rischiano di venire meno”. Così in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Frijia e Mannucci dopo la seduta di ieri che ha visto l'assenza di rappresentanti di Asl5. “Siamo molto preoccupati – hanno aggiunto - anche per la situazione dei lavoratori di questa struttura gestiti dalla cooperativa Kcs che vinto l'appalto sta penalizzando i lavoratori riducendo ore mettendo in cassa integrazione e minacciando il licenziamento".