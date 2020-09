Frijia e Manucci (FdI): "A Spezia la sicurezza sta diventando un serio problema"

La Spezia - "Aggredito e attaccato dal branco per essere derubato. Un episodio inaccettabile oramai l'ennesimo nella nostra città a dimostrazione che la sicurezza sta diventando un serio problema che va affrontato in maniera più capillare. Certo il nostro sentito ringraziamento va alle forze dell'ordine che fanno il loro massimo ma a questo punto crediamo che sia necessario potenziare il sistema con maggiore numero di uomini e donne e migliori strumenti a disposizione per garantire un controllo maggiore del territorio". Fratelli d'Italia, con i consiglieri comunali spezzini Frijia e Manucci (appena eletto in Regione) interviene per commentare un recentissimo episodio di cronaca (QUI). "Nel frattempo la nostra solidarietà va all'uomo aggredito e siamo certi che le indagini già avviate porteranno alla scoperta dei fautori di questo grave reato e spero alla loro relativa condanna" concludono Manucci e Frijia.