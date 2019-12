Frijia e Manucci: "Attivati parlamentari FdI per emendamento Pucciarelli"

La Spezia - "Abbiamo contattato i Parlamentari di Fratelli d'Italia affinché sottoscriviamo l'emendamento presentato dalla Senatrice Pucciarelli relativamente alla situazione degli operatori socio sanitari della Spezia". Lo fanno sapere i consiglieri comunali di Fdi della Spezia Maria Grazia Frijia e Sauro Manucci che aggiungono: " le parole del sindaco sono sacrosante, percorriamo ogni strada e facciamo il possibile per tutelare questi lavoratori. Vorremmo però che la situazione critica che riguarda loro non venisse mai più strumentalizzata, cosi come hanno fatto gli esponenti della sinistra spezzina che senza alcun senso di responsabilità hanno usato la vita e la disperazione di queste persone". " Ci vuole onestà intellettuale e politica per risolvere queste vicende perché é nell'interesse di tutti la tutela dei posti di lavoro e delle professionalita' presenti sul nostro territorio....tutte le soluzioni possono andare bene se percorribili per legge...l'unica cosa che non va fatta però e prendere in giro le persone".