Frijia e Mannucci (Fdi) assicurano: "Il bilancio verrà modificato"

La Spezia - “Purtroppo chi ieri durante la seduta on line del Consiglio comunale della Spezia ha votato contro il Bilancio di Previsione 2020 adducendo le più strumentali scuse, non ha capito che il passaggio fatto era un passaggio tecnico necessario per approvare un documento che poi verrà modificato in toto in base alle necessità che stanno emergendo sul nostro territorio a seguito dell’emergenza Corona-virus ed ai vari decreti legge che di mano in mano vengono emanati dal Governo”, così dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Sauro Manucci e Maria Grazia Frijia che continuano: “ ieri sera purtroppo abbiamo assistito allo sfogatoio inutile di certa becera Sinistra, che dimostrata con fatti e parole, di non sapere nemmeno cosa è chiamata a fare e che irresponsabilmente ha utilizzato il consiglio comunale per interessi politici di parte. Stessa cosa non possiamo dirla nei confronti di chi, sempre esponenti dell’Opposizione, con senso delle Istituzioni hanno dato un voto di astensione comprendendo la valenza di ciò che si stava facendo. Da registrare che l’entrata di Baldino nel Pd ha portato alla spaccatura del gruppo in due fazioni, fatto grave soprattutto in questa fase così delicata per la nostra Città ”.

“Spiace assistere a strumentalizzazioni di questo genere, soprattutto quando in gioco c’è la salute di tanti nostri concittadini. Ribadiamo che vi è la necessità finita la fase emergenziale di chiarire diversi aspetti della gestione di questa situazione straordinaria da parte dei vertici Asl della Spezia, ma ieri non era né il tema né il luogo per poter dialogare per cercare di capire e semmai trovare delle vie migliorative alla situazione spezzina”, concludono Manucci e Frijia.