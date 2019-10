Frijia contro Pd: "Mentono sapendo di mentire, siamo senza ospedale per incapacità sinistra"

La Spezia - Maria Grazia Frijia, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, non ci sta, e, via social, se la prende con un volantino diffuso dal Forum sanità del Partito democratico della Spezia. “Il governo regionale di centrosinistra aveva lasciato 150 milioni di euro per la costruzione dell'ospedale ma ad oggi non ci sono neppure le fondamenta. Toti tergiversa, il sindaco Peracchini è assente”, scrivono i Dem, chiedendo di dare il via all'edificazione del nosocomio e sottolineando che il capoluogo ospita “attività ad alto rischio per infortuni gravi” (di qui la necessità di un ospedale “aggiornato alle esigenze della città”). Frijia parla di un “volantino vergognoso, mentono sapendo di mentire, non dicono che la gara di appalto mancava di 26 milioni di euro che dovevano provenire dalla vendita della collina del Sant'Andrea, operazione sciagurata che permutava una intera collina nel cuore della città a favore dall'aggiudicataria Pessina, di fatto proprietaria della collina del Sant'Andrea”. Frijia afferma che i Dem “non dicono che l'azienda con la scusa delle varianti ha presentato di fatto un nuovo progetto di ospedale diverso da quello esecutivo dalla stessa Pessina presentato, atto che per legge non è ammissibile, né dicono che l'azienda, dal Pd individuata nel 2015, risulta inadempiente sotto molteplici profili (fideiussione, collaudo paratie collina, lavori di cantiere). E non dicono che hanno governato per decenni il nostro territorio e grazie alle loro incapacità non abbiamo un ospedale degno di questo nome”.